Под завалами заброшенного дома нашли тело пропавшего подростка
Вторник, 13 июля 2021, 17:31
В Житомирской области в селе Сингаив Коростенской городской громады полиция расследует обстоятельства гибели подростка, которого нашли под завалами кирпича в заброшенном здании.
Источник: отдел коммуникации полиции Житомирской области
Детали: Утром 13 июля в полиции позвонила мама подростка и сказала, что накануне вечером ушел из дома и не вернулся ее 14-летний сын.
Правоохранители осмотрели место проживания семьи, прилегающую территорию и недалеко в заброшенном здании под завалами кирпича нашли тело ребенка.
Сейчас полиция, кинологи и эксперты-криминалисты выясняют все обстоятельства смерти, рассматриваются несколько возможных версий развития события.
Предварительная квалификация - умышленное убийство.
Украинская правда