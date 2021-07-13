Под завалами заброшенного дома нашли тело пропавшего подростка

В Житомирской области в селе Сингаив Коростенской городской громады полиция расследует обстоятельства гибели подростка, которого нашли под завалами кирпича в заброшенном здании.

Источник: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Детали: Утром 13 июля в полиции позвонила мама подростка и сказала, что накануне вечером ушел из дома и не вернулся ее 14-летний сын.

Правоохранители осмотрели место проживания семьи, прилегающую территорию и недалеко в заброшенном здании под завалами кирпича нашли тело ребенка.

Сейчас полиция, кинологи и эксперты-криминалисты выясняют все обстоятельства смерти, рассматриваются несколько возможных версий развития события.

Предварительная квалификация - умышленное убийство.