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У ресторанах Львівщини обмежили меню через спеку: жодного майонезу

Вівторок, 13 липня 2021, 18:45

Після отруєння на гостру кишкову інфекцію в одному із закладів на Львівщині вирішили обмежити меню під час спеки і відмовитися від салатів заправлених майонезом і солодощів із заварним кремом.

Джерело: пресслужба ЛОДА, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Керівникам районів, міських, селищних, сільських територіальних громад доручили зобов’язати керівників підприємств громадського харчування, продовольчої торгівлі не допускати приготування та реалізацію в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв, в т.ч. салатів заправлених сметаною, майонезом, кондитерських виробів із заварним кремом".

Деталі: Також рекомендують не допускати реалізацію кулінарних виробів, що швидко псуються.

Зокрема, на літніх майданчиках, без дотримання температури умов зберігання; без наявності відповідних умов для дотримання працівниками та відвідувачами правил особистої гігієни; створення на підприємствах необхідного запасу миючих та дезінфікуючих засобів, антисептиків; забезпечення підприємств водопровідною водою гарантованої якості.

Також проведуть спільну нараду за участю представників ресторанного бізнесу, органів місцевого самоврядування, РДА.

Засідання відбулося під головуванням заступника голови Львівської ОДА Віталія Загайного.

Таке рішення прийняли після того, як 4 липня у смт. Куликів Львівського району отруїлися відвідувачі ресторану "Панський Книш".

6-8 липня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували понад 20 людей, з них 8 дітей з діагнозом "гостра кишкова інфекція".

При поступленні стан пацієнтів був середньої важкості.

Українська правда
Теми: Львів


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