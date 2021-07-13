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В ресторанах Львовщины ограничили меню из-за жары: никакого майонеза

Вторник, 13 июля 2021, 18:45
В ресторанах Львовщины ограничили меню из-за жары: никакого майонеза

После отравления острой кишечной инфекцией в одном из заведений на Львовщине решили ограничить меню во время жары и отказаться от салатов заправленных майонезом и сладостей с заварным кремом.

Источник: пресс-служба ЛОГА, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Дословно: "Руководителям районов, городских, поселковых, сельских территориальных общин поручили обязать руководителей предприятий общественного питания, продовольственной торговли не допускать приготовления и реализации в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд, в т.ч. салатов заправленных сметаной, майонезом, кондитерских изделий с заварным кремом".

Детали: Также рекомендуют не допускать реализацию кулинарных изделий, которые быстро портятся.

В частности, на летних площадках, без соблюдения температуры условий хранения; без наличия соответствующих условий для соблюдения работниками и посетителями правил личной гигиены; создание на предприятиях необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; обеспечение предприятий водопроводной водой гарантированного качества.

Также проведут совместное совещание с участием представителей ресторанного бизнеса, органов местного самоуправления, РГА.

Заседание прошло под председательством заместителя председателя Львовской ОГА Виталия Загайного.

Такое решение приняли после того, как 4 июля в пгт. Куликов Львовского района отравились посетители ресторана "Панський Книш".

6-8 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы более 20 человек, из них 8 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция".

При поступлении состояние пациентов было средней тяжести.

Украинская правда
Темы: Львов
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