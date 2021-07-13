Путін і Лукашенко домовились про ціну на газ та кредити Мінську

На зустрічі в Санкт-Петербурзі у вівторок, 13 липня, президент РФ Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко домовились про ціну на газ для Білорусі і про обсяг кредитної підтримки Мінська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів речник Кремля Дмітрій Пєсков.

"Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 році не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року", - цитує слова Пєскова російське агентство "РИА Новости".

Крім того, за словами Пєскова, ​​Путін і Лукашенко домовилися про обсяг кредитної підтримки Мінська в зв'язку з податковим маневром в російській нафтовій галузі.

"Докладно обмінялися думками щодо міжнародної обстановки, регіональних проблем. Були порушені ті теми, які акцентувались в частині, відкритої для представників ЗМІ", - наводить слова Пєскова агентство "Интерфакс".

Переговори Путіна і Лукашенка тривали більше п'яти годин.

Раніше Пєсков заявляв, що Путін і Лукашенко обговорять заходи з протидії "спробам Заходу розхитувати ситуацію в Білорусі", а також російсько-білоруську торговельно-економічну взаємодію, реалізацію великих спільних проєктів, роботу міністерств з будівництва союзної держави.