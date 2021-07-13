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Путин и Лукашенко договорились о цене на газ и кредиты Минску

Вторник, 13 июля 2021, 21:50

На встрече в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля, президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о цене на газ для Беларуси и об объеме кредитной поддержки Минска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексироваться и сохранится на уровне 2021 года", - цитирует слова Пескова российское агентство "РИА Новости".

Кроме того, по словам Пескова, Путин и Лукашенко договорились об объеме кредитной поддержки Минска в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли.

"Подробно обменялись мнениями по международной обстановке, региональным проблемам. Были затронуты те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов.

Ранее Песков заявлял, что Путин и Лукашенко обсудят меры по противодействию "попыткам Запада расшатать ситуацию в Беларуси", а также российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов, работу министерств по строительству союзного государства.

Темы: ЛукашенкоПутин
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