Путин и Лукашенко договорились о цене на газ и кредиты Минску
На встрече в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля, президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о цене на газ для Беларуси и об объеме кредитной поддержки Минска.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексироваться и сохранится на уровне 2021 года", - цитирует слова Пескова российское агентство "РИА Новости".
Кроме того, по словам Пескова, Путин и Лукашенко договорились об объеме кредитной поддержки Минска в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли.
"Подробно обменялись мнениями по международной обстановке, региональным проблемам. Были затронуты те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов.
Ранее Песков заявлял, что Путин и Лукашенко обсудят меры по противодействию "попыткам Запада расшатать ситуацию в Беларуси", а также российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализацию крупных совместных проектов, работу министерств по строительству союзного государства.