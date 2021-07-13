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Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз

Вівторок, 13 липня 2021, 22:55
Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої домовилися укласти угоду про безвіз між країнами.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував Сі Цзіньпіну за COVID-вакцини, а спільну боротьбу проти пандемії колеги назвали "живим втіленням дружби між нашими народами".

Під час розмови співрозмовники обговорили нарощування українського експорту до Китаю, а також обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами та домовились укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Зеленський наголосив на незмінності позиції України "в питанні єдиного Китаю".

Також глава держави наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації проєктів з розвитку інфраструктури, а очільник Китаю "відзначив важливість проєкту "Велике будівництво" й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі". Під час розмови український президент висловив сподівання, що Україна "може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу".

Співрозмовники домовилися про візити "у зручний час".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКитайбезвіз
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