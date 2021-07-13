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Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе

Вторник, 13 июля 2021, 22:55
Зеленский и Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, во время которой договорились заключить соглашение о безвизе между странами.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина за COVID-вакцины, а совместную борьбу против пандемии коллеги назвали "живым воплощением дружбы между народами".

Во время разговора собеседники обсудили наращивание украинского экспорта в Китай, а также обсудили важность развития межчеловеческих контактов между странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

Зеленский отметил неизменность позиции Украины "в вопросе единого Китая".

Также глава государства подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации проектов по развитию инфраструктуры, а глава Китая "отметил важность проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении". Во время разговора украинский президент выразил надежду, что Украина "может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса".

Собеседники договорились о визитах "в удобное время".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКитайбезвиз
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