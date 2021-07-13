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Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції

Вівторок, 13 липня 2021, 23:21

Уряд Італії схвалив указ, який забороняє круїзним лайнерам входити до Венеційської лагуни, поклавши край багаторічним коливанням і поставивши вимоги жителів і культурних організацій вище від вимог туристичної індустрії.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За словами джерел в італійському кабміні, уряд вирішив діяти після того, як організація ​​ЮНЕСКО пригрозила внести Італію в чорний список за те, що вона не забороняла прохід лайнерів до об'єкта всесвітньої спадщини.

Заборона набуде чинності з 1 серпня і поширюватиметься на судна вагою понад 25 000 тонн. 

Їм буде заборонено ходити каналом Джудекка, який проходить повз площу Сан-Марко, найвідомішу пам'ятку міста.

У заяві міністерства культури сказано, що законодавство, яке може вплинути на бізнес круїзних компаній, таких як Carnival Cruises, передбачає компенсацію фірмам і їх працівникам.

Жителі Венеції і міжнародне співтовариство роками закликали уряд заборонити прохід великих суден через лагуну, оскільки вони забруднюють екосистему і загрожують будівлям. 

Подібні побоювання суперечать інтересам портової влади і туристичних операторів, які заявляють, що місту потрібна круїзна індустрія.

Поріг в 25 000 тонн буде означати, що тільки невеликі пасажирські пороми і вантажні судна зможуть використовувати канал Джудекка, за винятком всіх круїзних лайнерів, які зазвичай важать як мінімум в чотири рази більше і можуть досягати більше 200 000 тонн.

Теми: Італіякораблі


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