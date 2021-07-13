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Италия после лет колебаний запретила заход круизных лайнеров в Венецию

Вторник, 13 июля 2021, 23:21

Правительство Италии одобрило указ, запрещающий круизным лайнерам входить в Венецианскую лагуну, положив конец многолетним колебаниям и поставив требования жителей и культурных организаций выше требований туристической индустрии.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам источников в итальянском Кабмине, правительство решило действовать после того, как организация ЮНЕСКО пригрозила внести Италию в черный список за то, что она не запрещала проход лайнеров к объекту всемирного наследия.

Запрет вступит в силу с 1 августа и будет распространяться на суда весом более 25 000 тонн.

Им будет запрещено ходить каналом Джудекка, который проходит мимо площади Сан-Марко, известную достопримечательность города.

В заявлении министерства культуры сказано, что законодательство, которое может повлиять на бизнес круизных компаний, таких как Carnival Cruises, предусматривает компенсацию фирмам и их работникам.

Жители Венеции и международное сообщество годами призвали правительство запретить проход больших судов через лагуну, поскольку они загрязняют экосистему и угрожают зданиям.

Подобные опасения противоречат интересам портовых властей и туристических операторов, которые заявляют, что городу нужна круизная индустрия.

Порог в 25 000 тонн будет означать, что только небольшие пассажирские паромы и грузовые суда смогут использовать канал Джудекка, за исключением всех круизных лайнеров, которые обычно весят как минимум в четыре раза больше и могут достигать более 200 000 тонн.

Темы: Италиякорабли
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