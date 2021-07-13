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Українка Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги

Вівторок, 13 липня 2021, 23:50

Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Діамантової ліги в Гейтсхеді.

Джерело: Sportarena

Деталі: Українка завоювала золото в стрибках в довжину, показавши результат в 6,67 метра. Друге місце зайняла німкеня Малаіка Міхамбо (6,65 метра), третє – іспанка Фатіма Дьяме (6,46 метра).

Для Бех-Романчук перемога стала першою на етапах Діамантової ліги в нинішньому сезоні.

Після етапу в Гейтсхеді Діамантова ліга йде на місячну перерву, пов’язану з Олімпіадою в Токіо, яка розпочнеться 23 липня.

Довідково: Діамантова ліга – найрейтинговіша всесвітня серія легкоатлетичних змагань просто неба, що з 2010 року організовується Світовою легкою атлетикою.

Нагадаємо: У березні Бех-Романчук виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходить у польському Торуні.

Теми: спорт


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