Українка Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Діамантової ліги в Гейтсхеді.
Джерело: Sportarena
Деталі: Українка завоювала золото в стрибках в довжину, показавши результат в 6,67 метра. Друге місце зайняла німкеня Малаіка Міхамбо (6,65 метра), третє – іспанка Фатіма Дьяме (6,46 метра).
Для Бех-Романчук перемога стала першою на етапах Діамантової ліги в нинішньому сезоні.
Після етапу в Гейтсхеді Діамантова ліга йде на місячну перерву, пов’язану з Олімпіадою в Токіо, яка розпочнеться 23 липня.
Довідково: Діамантова ліга – найрейтинговіша всесвітня серія легкоатлетичних змагань просто неба, що з 2010 року організовується Світовою легкою атлетикою.
Нагадаємо: У березні Бех-Романчук виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходить у польському Торуні.