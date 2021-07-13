Украинка Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги
Марина Бех-Романчук стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде.
Источник: Sportarena
Детали: Украинка завоевала золото в прыжках в длину, показав результат в 6,67 метра. Второе место заняла немка Малаика Михамбо (6,65 метра), третье - испанка Фатима Дьяме (6,46 метра).
Для Бех-Романчук победа стала первой на этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне.
После этапа в Гейтсхеде Бриллиантовая лига идет на месячный перерыв, связанный с Олимпиадой в Токио, которая начнется 23 июля.
Справка: Бриллиантовая лига - самая рейтинговая всемирная серия легкоатлетических соревнований под открытым небом, с 2010 года организуется Мировой легкой атлетикой.
Напомним: В марте Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.