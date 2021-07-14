Путін стверджує, що Росія хоче “дружніх” відносин з Україною

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що РФ готова до "стабільних і дружніх" відносин з Україною.

Джерело: російська Lenta з посиланням на "РІА Новости"

Деталі: Путін заявляє, що Росія шукає "компромісні шляхи, що призводять до такого стану, який задовольняє партнерів країни", і що "це складний процес узгодження".

Також Путін стверджує, що є "дуже багато, мільйони людей" - жителів України – які нібито хочуть відновлення відносин з Росією. Він заявляє, що в Україні є політичні сили, які виступають за нормалізацію відносин, однак "їм не дають жодних шансів на реалізацію своїх планів".

Нагадаємо: Днем раніше Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Вона починається з того, що він пригадує сказані нещодавно слова про те, що "українці та росіяни – один народ, одне ціле". У статті Путін апелює нібито до спільної історії народів.