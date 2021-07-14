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Путин утверждает, что Россия хочет "дружественных" отношений с Украиной

Среда, 14 июля 2021, 00:56

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ готова к "стабильным и дружественным" отношениям с Украиной.

Источник: российская Lenta со ссылкой на "РИА Новости"

Детали: Путин заявляет, что Россия ищет "компромиссные пути, приводящие к такому состоянию, которое удовлетворяет партнеров страны", и что "это сложный процесс согласования".

Также Путин утверждает, что "очень много, миллионы людей" - жителей Украины - якобы хотят восстановления отношений с Россией. Он заявляет, что в Украине есть политические силы, которые выступают за нормализацию отношений, однако "им не дают никаких шансов на реализацию своих планов".

Напомним: Днем ранее Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках "об историческом единстве русских и украинцев". Она начинается с того, что он вспоминает сказанные недавно слова о том, что "украинцы и русские - один народ, одно целое". В статье Путин апеллирует якобы к общей истории народов.

Темы: ПутинРосcия
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