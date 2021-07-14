Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин утверждает, что Россия хочет "дружественных" отношений с Украиной

Среда, 14 июля 2021, 00:56
Путин утверждает, что Россия хочет дружественных отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ готова к "стабильным и дружественным" отношениям с Украиной.

Источник: российская Lenta со ссылкой на "РИА Новости"

Детали: Путин заявляет, что Россия ищет "компромиссные пути, приводящие к такому состоянию, которое удовлетворяет партнеров страны", и что "это сложный процесс согласования".

Также Путин утверждает, что "очень много, миллионы людей" - жителей Украины - якобы хотят восстановления отношений с Россией. Он заявляет, что в Украине есть политические силы, которые выступают за нормализацию отношений, однако "им не дают никаких шансов на реализацию своих планов".

Напомним: Днем ранее Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках "об историческом единстве русских и украинцев". Она начинается с того, что он вспоминает сказанные недавно слова о том, что "украинцы и русские - один народ, одно целое". В статье Путин апеллирует якобы к общей истории народов.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Путин
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: