У Канаді виявили 160 безіменних могил біля школи-інтернату

Члени племені пенелакут в Британській Колумбії (Канада) заявили, що виявили принаймні 160 безіменних могил недалеко від колишньої школи-інтернату.

Джерело: The Guardian

Деталі: Могили були знайдені недалеко від промислової школи Купер на острові Пенелакут.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що у нього "розривається серце" за плем'я пенелакут і корінні народи по всій країні, і що "[могили] підтверджують давно відому істину".

Школа на острові Купер, якою керувала католицька церква, працювала з 1890 по 1975 рік. Guardian пише, що за даними Індійського центру історії та діалогу шкіл-інтернатів, дві сестри потонули при спробі втекти зі школи в 1950-х роках, а ще одна учениця померла в результаті самогубства в 1966 році. Колишній співробітник Гленн Дауті, який пропрацював в школі з 1967 по 1986 рік, був засуджений за сексуальне насильство над учнями в 2002 році. Він був засуджений до трьох років ув'язнення після відбуття інших вироків за сексуальне насильство над учнями в інших школах-інтернатах.

Що передувало: У канадській школі-інтернаті Святого Євгена біля міста Кренбрук у Британській Колумбії виявили 182 людські останки.

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