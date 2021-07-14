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У Канаді виявили 160 безіменних могил біля школи-інтернату

Середа, 14 липня 2021, 02:40
Kuper Island industrial school / toronto.citynews.ca

Члени племені пенелакут в Британській Колумбії (Канада) заявили, що виявили принаймні 160 безіменних могил недалеко від колишньої школи-інтернату.

Джерело: The Guardian

Деталі: Могили були знайдені недалеко від промислової школи Купер на острові Пенелакут.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що у нього "розривається серце" за плем'я пенелакут і корінні народи по всій країні, і що "[могили] підтверджують давно відому істину".

Школа на острові Купер, якою керувала католицька  церква, працювала з 1890 по 1975 рік. Guardian пише, що за даними Індійського центру історії та діалогу шкіл-інтернатів, дві сестри потонули при спробі втекти зі школи в 1950-х роках, а ще одна учениця померла в результаті самогубства в 1966 році. Колишній співробітник Гленн Дауті, який пропрацював в школі з 1967 по 1986 рік, був засуджений за сексуальне насильство над учнями в 2002 році. Він був засуджений до трьох років ув'язнення після відбуття інших вироків за сексуальне насильство над учнями в інших школах-інтернатах.

Що передувало: У канадській школі-інтернаті Святого Євгена біля міста Кренбрук у Британській Колумбії виявили 182 людські останки.

Передісторія:

  • З XIX століття до 1990-х років понад 150 тисяч дітей з корінних народів були змушені відвідувати фінансовані державою школи в рамках кампанії з їх насильницької асиміляції в канадське суспільство. Жорстоке поводження було звичайним явищем в школах, а діти вмирали від хвороб та відсутності догляду.
  • Корінні народи Cowessess First Nation в Саскачевані  виявили 751 могилу.  Крім того, спільнота Tk'emlúps te Secwe̓pemc знайшла 215 безіменних могил, більшість з яких, як вважається, належать дітям.

Теми: Канада


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