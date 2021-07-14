У Бельгії на понад 80% зросла захворюваність на COVID-19

У Бельгії кількість заражень COVID-19 зросла на 83%, порівняно з тижнем раніше.

Джерело: VRT, "Укрінформ"

Деталі: Кількість випадків сягнула в середньому 934 на день у період між 3 і 9 липня – це, як зазначається, на 83% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Репродуктивний індекс коронавірусу, який у Бельгії тривалий час коливався на рівні 0,7-0,9, знову сягнув 1,02: 100 пацієнтів з коронавірусом передають вірус 102 іншим людям.

Щодня у країні роблять майже 60 тисяч тестів на COVID-19. 1,7% з них дають позитивний результат. Уточнюється, що це все ще значно нижче 5%-порогу, який ВООЗ назвала "тривожним".

Кількість щоденних госпіталізацій сягнула 17 - це 16% більше, ніж за попередній тиждень.

Нагадаємо: За час пандемії в Бельгії виявили більше мільйона випадків COVID-19. Понад 25 тисяч людей померли.