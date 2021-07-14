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У Бельгії на понад 80% зросла захворюваність на COVID-19

Середа, 14 липня 2021, 04:50

У Бельгії кількість заражень COVID-19  зросла на 83%, порівняно з тижнем раніше.

Джерело: VRT, "Укрінформ"

Деталі: Кількість випадків сягнула в середньому 934 на день у період між 3 і 9 липня – це, як зазначається,  на 83% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Репродуктивний індекс коронавірусу, який у Бельгії тривалий час коливався на рівні 0,7-0,9, знову сягнув 1,02: 100 пацієнтів з коронавірусом передають вірус 102 іншим людям.

Щодня у країні роблять майже 60 тисяч тестів на COVID-19.  1,7% з них дають позитивний результат. Уточнюється, що це все ще значно нижче 5%-порогу, який ВООЗ назвала "тривожним".

Кількість щоденних госпіталізацій сягнула 17 - це 16% більше, ніж за попередній тиждень.

Нагадаємо: За час пандемії в Бельгії виявили більше мільйона випадків COVID-19. Понад 25 тисяч людей померли.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бельгіякоронавірус
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