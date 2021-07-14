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В Бельгии более чем на 80% выросла заболеваемость COVID-19

Среда, 14 июля 2021, 04:50

В Бельгии число заражений COVID-19 выросло на 83% по сравнению с неделей ранее.

Источник: VRT, "Укринформ"

Детали: Количество случаев достигло в среднем 934 в день в период между 3 и 9 июля - это, как говорится, на 83% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Репродуктивный индекс коронавируса, который в Бельгии длительное время колебался на уровне 0,7-0,9, снова достиг 1,02: 100 пациентов с коронавирусом передают вирус 102 другим людям.

Ежедневно в стране делают почти 60 тысяч тестов на COVID-19. 1,7% из них дают положительный результат. Уточняется, что это все еще значительно ниже 5%-порога, который ВОЗ назвала "тревожным".

Количество ежедневных госпитализаций достигло 17 - это 16% больше, чем за предыдущую неделю.

Темы: Бельгиякоронавирус
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