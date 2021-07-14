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Європейське агентство перевіряє дані про випадки Гієна-Барре після щеплення J&J

Середа, 14 липня 2021, 05:47

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) аналізує дані про рідкісні випадки синдрому Гієна-Барре після вакцинації Johnson & Johnson.

Джерело: заява EMA для Reuters

Деталі: Комітет з безпеки EMA попросив J&J надати більш докладні дані.

Регулюючий орган Великобританії - Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я - заявив окремо, що він також розглядає випадки СГБ у вакцинованих людей, але дотепер "наш огляд не встановив, що ці вакцини збільшують ризик СГБ". У Великобританії застосовується вакцина AstraZeneca, зроблена з використанням тієї ж технології, що і J&J. J&J у Британії  ще не використовувалася.

Минулого тижня європейські регулюючі органи надали аналогічне попередження про СГБ для вакцини AstraZeneca.

Довідково. Синдром Гієна-Барре - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Найчастіше він трапляється у дорослих людей, у чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть в найтяжчих випадках синдрому.

Передісторія:

  • В інформаційний бюлетень до вакцини J&J  Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) додало попередження, що дані свідчать про підвищений ризик рідкісного неврологічного розладу - синдрому Гієна-Барре.
  • FDA класифікувало шанси отримати синдром після вакцинації як "дуже низькі". Проте зазначається, що щепленим J&J слід звертатися за медичною допомогою, якщо у них є симптоми, що включають слабкість або поколювання, труднощі при ходьбі.
  • За FDA, 100 попередніх звітів про СГБ у вакцинованих включають 95 серйозних випадків, які потребували госпіталізації, і одну смерть. Більшість випадків було зафіксовано у чоловіків, багато з них – віком від  50 років. Загалом у США близько 12,8  млн осіб отримали J&J.

Теми: вакцинаціякоронавірусЄС


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