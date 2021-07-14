Европейское агентство проверяет данные о случаях Гийена-Барре после прививки J&J

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) анализирует данные о редких случаях синдрома Гийена-Барре после вакцинации Johnson & Johnson.

Источник: заявление EMA для Reuters

Детали: Комитет по безопасности EMA попросил J&J предоставить более подробные данные.

Регулирующий орган Великобритании - Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения - заявил отдельно, что он также рассматривает случаи СГБ у вакцинированных людей, но до сих пор "наш осмотр не установил, что эти вакцины увеличивают риск СГБ". В Великобритании применяется вакцина AstraZeneca, сделанная с использованием той же технологии, что и J&J. J&J в Британии еще не использовалась.

На прошлой неделе европейские регулирующие органы предоставили аналогичное предупреждение о СГБ для вакцины AstraZeneca.

Справка. Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего он встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.

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