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Европейское агентство проверяет данные о случаях Гийена-Барре после прививки J&J

Среда, 14 июля 2021, 05:47

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) анализирует данные о редких случаях синдрома Гийена-Барре после вакцинации Johnson & Johnson.

Источник: заявление EMA для Reuters

Детали: Комитет по безопасности EMA попросил J&J предоставить более подробные данные.

Регулирующий орган Великобритании - Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения - заявил отдельно, что он также рассматривает случаи СГБ у вакцинированных людей, но до сих пор "наш осмотр не установил, что эти вакцины увеличивают риск СГБ". В Великобритании применяется вакцина AstraZeneca, сделанная с использованием той же технологии, что и J&J. J&J в Британии еще не использовалась.

На прошлой неделе европейские регулирующие органы предоставили аналогичное предупреждение о СГБ для вакцины AstraZeneca.

Справка. Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего он встречается у взрослых людей, у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.

Предыстория:

  • В информационный бюллетень к вакцине J&J Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение, что данные свидетельствуют о повышенном риске редкого неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре.
  • FDA классифицировало шансы получить синдром после вакцинации как "очень низкие". Однако отмечается, что привитым J & J следует обращаться за медицинской помощью, если у них есть симптомы, включающие слабость или покалывание, трудности при ходьбе.
  • По FDA, 100 предыдущих отчетов о СГБ у вакцинированных включают 95 серьезных случаев, которые нуждались в госпитализации, и одну смерть. Большинство случаев было зафиксировано у мужчин, многие из них - в возрасте от 50 лет. Всего в США около 12,8 млн человек получили J&J.

Темы: вакцинациякоронавирусЕС
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