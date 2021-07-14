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Через заворушення в ПАР загинули 72 людини

Середа, 14 липня 2021, 06:22
Через заворушення в ПАР загинули 72 людини
AFP

В Південній Африці кількість загиблих внаслідок заворушень, пов’язаних з ув’язненням колишнього президента Джейкоба Зуми, зросла до 72.

Джерело: BBC

Деталі:  BBC пише, що зростання кількості загиблих пов’язане з посиленням мародерства.

10 осіб загинули в тисняві під час мародерства в торговельному центрі в Соуето.

З будинку в Дурбані, який загорівся після розграбування магазинів на першому поверсі, викинули дитину. Її зловив натовп.

Було розграбовано більше 200 торгових центрів. Кілька ТЦ в Соуето були повністю розграбовані, в них зламані банкомати, ресторани, магазини, де продають алкоголь, і магазини одягу.

Президент Сиріл Рамафоса назвав те, що відбувається в країні, одним з найжорстокіших періодів насильства, починаючи з 90-их  до кінця апартеїду, з підпалами, блокуванням шосе і пограбуванням підприємств і складів.

Влада попередила, що, якщо грабежі продовжаться, в ризикових регіонах незабаром можуть закінчитися основні запаси продовольства, але оголошення надзвичайного стану виключене.

Передісторія:

  • 29 червня Джейкоб Зума був засуджений до 15 місяців в'язниці за неповагу до судової системи країни - він не з'явився на засідання у справі про корупцію.
  • Це перший випадок в історії ПАР, коли колишній президент був засуджений до тюремного ув'язнення.
  • Після ув’язнення Зуми в країні почалися заворушення. Вони охопили провінції Гаутенг та Квазулу-Натал.
  • Загалом  було заарештовано 1 234 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африкаакції
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