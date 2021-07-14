Через заворушення в ПАР загинули 72 людини

В Південній Африці кількість загиблих внаслідок заворушень, пов’язаних з ув’язненням колишнього президента Джейкоба Зуми, зросла до 72.

Джерело: BBC

Деталі: BBC пише, що зростання кількості загиблих пов’язане з посиленням мародерства.

10 осіб загинули в тисняві під час мародерства в торговельному центрі в Соуето.

З будинку в Дурбані, який загорівся після розграбування магазинів на першому поверсі, викинули дитину. Її зловив натовп.

Було розграбовано більше 200 торгових центрів. Кілька ТЦ в Соуето були повністю розграбовані, в них зламані банкомати, ресторани, магазини, де продають алкоголь, і магазини одягу.

Президент Сиріл Рамафоса назвав те, що відбувається в країні, одним з найжорстокіших періодів насильства, починаючи з 90-их до кінця апартеїду, з підпалами, блокуванням шосе і пограбуванням підприємств і складів.

Влада попередила, що, якщо грабежі продовжаться, в ризикових регіонах незабаром можуть закінчитися основні запаси продовольства, але оголошення надзвичайного стану виключене.

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