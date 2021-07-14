Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через заворушення в ПАР загинули 72 людини

Середа, 14 липня 2021, 06:22
AFP

В Південній Африці кількість загиблих внаслідок заворушень, пов’язаних з ув’язненням колишнього президента Джейкоба Зуми, зросла до 72.

Джерело: BBC

Деталі:  BBC пише, що зростання кількості загиблих пов’язане з посиленням мародерства.

10 осіб загинули в тисняві під час мародерства в торговельному центрі в Соуето.

З будинку в Дурбані, який загорівся після розграбування магазинів на першому поверсі, викинули дитину. Її зловив натовп.

Було розграбовано більше 200 торгових центрів. Кілька ТЦ в Соуето були повністю розграбовані, в них зламані банкомати, ресторани, магазини, де продають алкоголь, і магазини одягу.

Президент Сиріл Рамафоса назвав те, що відбувається в країні, одним з найжорстокіших періодів насильства, починаючи з 90-их  до кінця апартеїду, з підпалами, блокуванням шосе і пограбуванням підприємств і складів.

Влада попередила, що, якщо грабежі продовжаться, в ризикових регіонах незабаром можуть закінчитися основні запаси продовольства, але оголошення надзвичайного стану виключене.

Передісторія:

  • 29 червня Джейкоб Зума був засуджений до 15 місяців в'язниці за неповагу до судової системи країни - він не з'явився на засідання у справі про корупцію.
  • Це перший випадок в історії ПАР, коли колишній президент був засуджений до тюремного ув'язнення.
  • Після ув’язнення Зуми в країні почалися заворушення. Вони охопили провінції Гаутенг та Квазулу-Натал.
  • Загалом  було заарештовано 1 234 людини.

Теми: Африкаакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer

"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном

фотоВенедіктова викликала Тупицького в ОГП, щоб вручити підозру – адвокат

Олімпіада в Токіо: через COVID змінили правила нагородження призерів

Україна розчарована рішенням суду Грузії ув’язнити двох українців

Новини 14 липня: скасування указу Зеленського, закон про мову тепер конституційний

Усі новини...
Африка
У Нігерії бойовики викрали 140 школярів
"Старший брат наглядає за тобою". Як IT-технології допомагають диктаторам знищувати опозицію
Російські найманці в ЦАР катували та страчували місцевих – CNN
Останні новини
06:27
Україна лишається у 5-ці лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID
05:44
УЄФА назвав гол чеського нападника найкращим на Євро-2020
04:45
США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які склали зброю
03:50
Єврокомісія представила план боротьби з кліматичними змінами
03:08
Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі
02:31
У Грузії осліп на одне око оператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу
01:47
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer
01:25
Британія зафіксувала новий максимум заражень коронавірусом із січня
00:57
В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації
00:18
"Талібан" підняв прапор над прикордонним пунктом між Афганістаном і Пакистаном
Усі новини...