Из-за беспорядков в ЮАР погибли 72 человека

В Южной Африке число погибших в результате беспорядков, связанных с заключением бывшего президента Джейкоба Зумы, увеличилось до 72.

Источник: BBC

Детали: BBC пишет, что рост количества погибших связан с усилением мародерства.

10 человек погибли в давке во время мародерства в торговом центре в Соуэто.

Из дома в Дурбане, который загорелся после разграбления магазинов на первом этаже, выбросили ребенка. Его поймала толпа.

Было разграблено более 200 торговых центров. Несколько ТЦ в Соуэто были полностью разграблены, в них сломаны банкоматы, рестораны, магазины, где продают алкоголь, и магазины одежды.

Президент Сирил Рамафоса назвал происходящее в стране одним из самых жестоких периодов насилия, начиная с девяностых до конца апартеида, с поджогами, блокировкой шоссе и ограблением предприятий и складов.

Власти предупредили, что, если грабежи продолжатся, в рискованных регионах вскоре могут закончиться основные запасы продовольствия, но чрезвычайное положение исключено.

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