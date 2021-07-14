Из-за беспорядков в ЮАР погибли 72 человека
В Южной Африке число погибших в результате беспорядков, связанных с заключением бывшего президента Джейкоба Зумы, увеличилось до 72.
Источник: BBC
Детали: BBC пишет, что рост количества погибших связан с усилением мародерства.
10 человек погибли в давке во время мародерства в торговом центре в Соуэто.
Из дома в Дурбане, который загорелся после разграбления магазинов на первом этаже, выбросили ребенка. Его поймала толпа.
Было разграблено более 200 торговых центров. Несколько ТЦ в Соуэто были полностью разграблены, в них сломаны банкоматы, рестораны, магазины, где продают алкоголь, и магазины одежды.
Президент Сирил Рамафоса назвал происходящее в стране одним из самых жестоких периодов насилия, начиная с девяностых до конца апартеида, с поджогами, блокировкой шоссе и ограблением предприятий и складов.
Власти предупредили, что, если грабежи продолжатся, в рискованных регионах вскоре могут закончиться основные запасы продовольствия, но чрезвычайное положение исключено.
Предыстория:
- 29 июня Джейкоб Зума был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны - он не явился на заседание по делу о коррупции.
- Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент был приговорен к тюремному заключению.
- После заключения Зумы в стране начались беспорядки. Они охватили провинции Гаутенг и Квазулу-Натал.
- Всего было арестовано 1234 человека.