В Україні за останню добу зафіксували 547 нових хворих на коронавірус, 25 людей померли

За добу 13 липня в Україні зафіксували 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Також за минулу добу госпіталізовано – 409 інфікованих осіб, 25 людей померли, одужало – 797 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 – 2 242 245 осіб, одужало – 2 179 076 осіб, летальних випадків – 52 665.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.