В Украине за последние сутки зафиксировали 547 новых больных коронавирусом, 25 человек умерли

За сутки 13 июля в Украине зафиксировали 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: сообщение МОЗ

Детали: Также за минувшие сутки госпитализированы - 409 инфицированных, 25 человек умерли, выздоровели - 797 человек.

За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 – 2 242 245 человек, выписаны – 2 179 076 человек, летальных случаев – 52 665.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.