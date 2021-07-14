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В Украине за последние сутки зафиксировали 547 новых больных коронавирусом, 25 человек умерли

Среда, 14 июля 2021, 08:31
В Украине за последние сутки зафиксировали 547 новых больных коронавирусом, 25 человек умерли

За сутки 13 июля в Украине зафиксировали 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: сообщение МОЗ

Детали: Также за минувшие сутки госпитализированы - 409 инфицированных, 25 человек умерли, выздоровели - 797 человек.

За все время пандемии в Украине заболело COVID-19 – 2 242 245 человек, выписаны – 2 179 076 человек, летальных случаев – 52 665.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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