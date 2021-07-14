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США пригрозили покарати російських хакерів, якщо РФ не зробить це сама

Середа, 14 липня 2021, 09:22

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати готові покарати хакерів, які працюють на території РФ, якщо Москва сама не вживатиме відповідних заходів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу у Вашингтоні, текст виступу наведено на сайті Держдепу.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб залучити союзників та партнерів, щоб вони реагували колективно, коли йдеться про шкідливу  кіберактивність" - сказав Блінкен.

Він нагадав про кібератаку на SolarWinds, яку США пов’язали з Росією.

"22 країни, Європейський Союз, НАТО швидко підтримали цей висновок. І це важливо, адже коли ми говоримо одним голосом, ми можемо ефективніше стримувати майбутні погані вчинки" - заявив держсекретар.

"Ми піднімаємо питання атак з використанням програм-вимагачів у наших стосунках з Росією. Наше послання чітке: країни, які переховують кіберзлочинців, несуть відповідальність за їхні дії. Якщо вони цього не роблять, це будемо робити ми. Ми посилюємо наші дипломатичні та іноземні інструменти допомоги у боротьбі з транснаціональними кіберзлочинцями та працюємо над розширенням членства у глобальному договорі про кіберзлочинність, відомого як Будапештська конвенція" - зазначив Блінкен.

Як повідомлялося, нещодавно президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін 9 липня провели телефонну розмову, у якій йшлося про кібератаки, здійснені з Росії, та координацію зусиль для гуманітарної допомоги в Сирії. 

Теми: СШАхакериРосія


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