США пригрозили наказать российских хакеров, если РФ не сделает это сама

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы наказать хакеров, работающих на территории РФ, если Москва сама не будет принимать соответствующие меры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Вашингтоне, текст выступления приведен на сайте Госдепа.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы привлечь союзников и партнеров, чтобы они реагировали коллективно, когда речь идет о вредной киберактивности", - сказал Блинкен.

Он напомнил о кибератаке на SolarWinds, которую США связали с Россией.

"22 страны, Европейский Союз, НАТО быстро поддержали этот вывод. И это важно, ведь когда мы говорим одним голосом, мы можем эффективно сдерживать будущие плохие поступки ", - заявил госсекретарь.

"Мы поднимаем вопрос атак с использованием программ-вымогателей в наших отношениях с Россией. Наше послание четкое: страны, которые прячут киберпреступников, несут ответственность за их действия. Если они этого не делают, это будем делать мы. Мы усиливаем наши дипломатические и иностранные инструменты помощи в борьбе с транснациональными киберпреступниками и работаем над расширением членства в глобальном договоре о киберпреступности, известного как Будапештская конвенция ", - отметил Блинкен.

Как сообщалось, недавно президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин 9 июля провели телефонный разговор, в котором говорилось о кибератаках, осуществленных из России, и координации усилий для гуманитарной помощи в Сирии.