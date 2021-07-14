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Дострокові парламентські вибори у Болгарії виграла партія шоумена

Середа, 14 липня 2021, 10:32
Дострокові парламентські вибори у Болгарії виграла партія шоумена

На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла партія телеведучого та співака Славі Трифонова "Є такий народ" (ИТН).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NEWS.bg.

За результатами підрахунків 100% протоколів з виборчих дільниць, партія Трифонова набрала 24,08% голосів, в абсолютних показниках - 657 824 голосів.

Друге місце посіла коаліція ГЕРБ-СДС (Громадяни за європейський розвиток Болгарії - Союз демократичних сил) експрем'єра Бойко Борисова - 23,51%, 642 165 голосів.

Таким чином, партія "Є такий народ" випередила коаліцію ГЕРБ-СДС всього на 15 759 голосів, або 0,57%.

Третє місце на виборах посіла Болгарська соціалістична партія ("БСП для Болгарії") з 13,39% голосів. Коаліція на чолі із "Демократичною Болгарією" отримала 12,64% голосів.

Партію турецької меншини Рух за права та свободи (ДПС) підтримали 10,71% виборців, партію "Вставай! Мафія геть!" - 5,01%.

Після розподілу мандатів "Є такий народ" матиме 62 депутатів. ГЕРБ матиме на одного менше – 61.

Партії ИТН, "Демократична Болгарія" і "Вставай! Мафія геть!", які теоретично могли об'єднатися заради коаліції, сумарно отримують 111 місць в новому парламенті. Однак для формування коаліції потрібні 120 мандатів.

Одразу після виборів Трифонов заявив, що партія "Є такий народ" не вступить в коаліцію з жодною партією та самостійно візьме на себе політичну відповідальність за формування незалежного уряду, який буде складатися з експертів.

Детальніше про результати виборів читайте у статті - Напівперемога опозиції: чому Болгарія не може вийти з кризи і при чому тут РФ

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Теми: Болгаріявибори
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