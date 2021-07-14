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Досрочные парламентские выборы в Болгарии выиграла партия шоумена

Среда, 14 июля 2021, 10:32
Досрочные парламентские выборы в Болгарии выиграла партия шоумена

На досрочных парламентских выборах в Болгарии победила партия телеведущего и певца Славе Трифонова "Есть такой народ" (ИТН).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NEWS.bg.

По результатам подсчетов 100% протоколов с избирательных участков, партия Трифонова набрала 24,08% голосов, в абсолютных показателях - 657 824 голосов.

Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил) экс-премьера Бойко Борисова - 23,51%, 642 165 голосов.

Таким образом, партия "Есть такой народ" опередила коалицию ГЕРБ-СДС всего на 15 759 голосов, или 0,57%.

Третье место на выборах заняла Болгарская социалистическая партия ("БСП для Болгарии") с 13,39% голосов. Коалиция во главе с "Демократической Болгарией" получила 12,64% голосов.

Партию турецкого меньшинства Движение за права и свободы (ДПС) поддержали 10,71% избирателей, партию "Вставай! Мафия вон!" - 5,01%.

После распределения мандатов "Есть такой народ" получит 62 депутатов. У ГЕРБ будет на одного меньше - 61.

Партии ИТН, "Демократическая Болгария" и "Вставай! Мафия вон!", которые теоретически могли объединиться ради коалиции, суммарно получают 111 мест в новом парламенте. Однако для формирования коалиции нужны 120 мандатов.

Сразу после выборов Трифонов заявил, что партия "Есть такой народ" не будет ни с кем формировать коалицию и самостоятельно возьмет на себя политическую ответственность за формирование независимого правительства, которое будет состоять из экспертов.

Подробнее о результатах выборов читайте в статье - Полупобеда оппозиции: почему Болгария не может выйти из кризиса и при чем здесь РФ

Темы: Болгариявиборы
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