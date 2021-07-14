Держспецзв'язку заблокувала фішинговий сайт: маскувався під "сайт президента"

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під сайт "президента України" і з якого поширювали шкідливе програмне забезпечення.

Джерело: Держспецзв’язку та Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у Facebook

Дослівно CERT-UA: "Встановлено, що з фейкового веб-сайту здійснюється розповсюдження шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL, призначеного для пошуку та ексфільтрації документів.

Станом на 15:15 13.07.2021 доступ до веб-сайту заблоковано".

Деталі: У Держспецзв’язку пояснили, що фішинговий сайт пропонував потенційним жертвам завантажити "Повний список високооплачуваних посад".

Після переходу за посиланням на комп'ютер користувача завантажувався файл, після відкриття якого завантажувався вірус, відбувався збір інформації про конфігурацію комп'ютера та інформації, що належить користувачу.