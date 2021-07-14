Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Госспецсвязи заблокировала фишинговый сайт: маскировался под "сайт президента"

Среда, 14 июля 2021, 11:18
Фишинговый сайт имитировал сайт президента. Фото cert.gov.ua

Государственная служба специальной связи и защиты информации заблокировала фишинговый сайт, который маскировался под сайт "президента Украины" и из которого распространяли вредоносное программное обеспечение.

Источник: Госспецсвязи и Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в Facebook

Дословно CERT-UA: "Установлено, что из фейкового сайта осуществляется распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.

По состоянию на 15:15 13.07.2021 доступ к веб-сайту заблокирован".

Детали: В Госспецсвязи пояснили, что фишинговый сайт предлагал потенциальным жертвам загрузить "Полный список высокооплачиваемых должностей".

После перехода по ссылке на компьютер пользователя загружался файл, после открытия которого загружался вирус, происходил сбор информации о конфигурации компьютера и информации, принадлежащей пользователю.

Украинская правда
Темы: кибербезопасность
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом гербе

Все новости...
кибербезопасность
Microsoft покупает разработчика систем кибербезопасности за полмиллиарда долларов – медиа
Более 70 кибератак на органы власти заблокировали в июне
Кибератака, в которой подозревают россиян, затронула тысячи компьютеров в Германии
Последние новости
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
00:18
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
23:44
фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат
23:10
фото, видеоГуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
22:40
Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий
22:19
Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров
21:52
Новости экономики: свободные путешествия в ЕС, электронное резидентство для "айтишников"
21:39
Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев
Все новости...