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Госспецсвязи заблокировала фишинговый сайт: маскировался под "сайт президента"

Среда, 14 июля 2021, 11:18
Госспецсвязи заблокировала фишинговый сайт: маскировался под сайт президента
Фишинговый сайт имитировал сайт президента. Фото cert.gov.ua

Государственная служба специальной связи и защиты информации заблокировала фишинговый сайт, который маскировался под сайт "президента Украины" и из которого распространяли вредоносное программное обеспечение.

Источник: Госспецсвязи и Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в Facebook

Дословно CERT-UA: "Установлено, что из фейкового сайта осуществляется распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.

По состоянию на 15:15 13.07.2021 доступ к веб-сайту заблокирован".

Детали: В Госспецсвязи пояснили, что фишинговый сайт предлагал потенциальным жертвам загрузить "Полный список высокооплачиваемых должностей".

После перехода по ссылке на компьютер пользователя загружался файл, после открытия которого загружался вирус, происходил сбор информации о конфигурации компьютера и информации, принадлежащей пользователю.

Украинская правда

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Темы: кибербезопасность
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