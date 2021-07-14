В Крыму новый "рекорд" COVID, штамм "Дельта" стал доминирующим

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом: за сутки подтверждено 375 случаев.

Источник: Крыминформ

Прямая речь Сергея Аксёнова: "За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев завозные из-за рубежа".

Детали: Предыдущий антирекорд – 371 случай за сутки – зафиксирован 12 июля, до этого наивысший показатель был отмечен 11 июля.

За последние сутки скончались 8 человек.

За все время пандемии коронавирус в Крыму был подтвержден у 53 178 человек, выздоровели за весь период 46 157 человек, скончались 1 615 человек.

"Индийский" штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в Крыму и Севастополе, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Она подчеркнула, что этот вариант отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период.

"Лица, поступающие в стационар, очень быстро "тяжелеют", – сообщила Пеньковская.

Она уточнила, что инкубационный период у уханьского штамма коронавируса составляет 14 дней, а индийского – 5-6. "Если критическими днями при уханьском штамме были восьмой-десятый день, то сейчас это пятый-шестой", – добавила чиновница.

По словам Пеньковской, ситуация с распространением коронавируса в Крыму продолжает оставаться нестабильной с тенденцией к значительному росту. Количество случаев заражения вирусом выросло за последние 7 дней на 12% по сравнению с рекордной прошлой неделей.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшую неделю выросло на 70%, сообщил "глава Минздрава" Крыма Александр Остапенко.

По его словам, в стационары госпитализированы 1 178 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 482 человека или 70% выше уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 33% больше, чем на прошлой неделе, – 1 356 человек.

Коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 увеличился до 3 179 коек в 31 лечебном учреждении Крыма.

В стационарах на лечении находится 2 829 пациентов, на амбулаторном – 2 868 пациентов. 373 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, за неделю их количество увеличилось на 24 человека.

Больше подробностей: Диспансеризация и профосмотры в Крыму будут приостановлены до 15 августа. Медиков освобождают от непрофильной нагрузки, чтобы основные силы были направлены на борьбу с коронавирусом

С 1 августа все соцучреждения с круглосуточным пребыванием перейдут на закрытый режим работы, если у них привито от COVID-19 менее 95% персонала.

Кроме того, Роспотребнадзор потребовал отменить проведение рок-фестиваля "Боспорские врата" в Ленинском районе Крыма из-за коронавируса.

Россия, оккупировавшая Крым, снова заняла четвертое место по общему числу случаев заражения коронавирусом: на 13 июля было зарегистрировано 5,833 млн заболевших.