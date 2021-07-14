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ЄС планує відновити вільний в’їзд з України

Середа, 14 липня 2021, 12:01

Посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні посли ЄС вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки до ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже у ньому" - написав він.

Востаннє ЄС оновлював список "безпечних" країн 1 липня. Тоді до нього включили  Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

Країни, асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), також беруть участь у цій рекомендації.

Нещодавно Німеччина дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

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Теми: ЄСтуризмукраїнці


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