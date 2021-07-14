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ЕС планирует возобновить свободный въезд из Украины

Среда, 14 июля 2021, 12:01

Послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем"- написал он.

Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

Страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.

Недавно Германия разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

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Темы: ЕСтуризмукраинцы
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