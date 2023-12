ЕС планирует возобновить свободный въезд из Украины

Послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем"- написал он.

Последний раз ЕС обновлял список "безопасных" стран 1 июля. Тогда в него включили Канаду, Армению, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

EU ambassadors today decided to add #Ukraine to the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted. The list should be officially updated tomorrow. #Moldova #Armenia & #Azerbaijan already on it.