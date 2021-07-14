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У Росії зареєстрували рекордну кількість смертей від COVID

Середа, 14 липня 2021, 12:32
ТАСС

У Росії число летальних випадків через коронавірус зросло за добу на 786 проти 780 днем ​​раніше – це новий максимум із початку пандемії.

Джерело: ТАСС

Деталі: Всього в РФ від нової інфекції померли 145 278 осіб.

Як повідомили у федеральному оперативному штабі з боротьби з коронавірусною хворобою, умовна летальність залишилася на рівні 2,48% (остаточну можна буде визначити лише після завершення епідемії).

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом зросло за добу на 23 827, до 5 857 002. У відносному вираженні приріст числа хворих склав 0,41%.

Число тих, хто вилікувався після зараження коронавірусом, зросло за добу на 21 269, до 5 257 483. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, становить приблизно 89,8% від загального числа тих, що заразилися.

Найбільше випадків захворювання було виявлено у вівторок у Московській області (2 469) і в Санкт-Петербурзі (1 942). У Санкт-Петербурзі найбільше летальних випадків (102) і видужань (1 896).

На даний час у Росії продовжує лікування 454 241 особа.

Росія знову посідає 4-е місце за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом (на 13 липня – 5,833 млн хворих). Перше місце в рейтингу посідають США (33,9 млн), на другому перебуває Індія (30,9 млн), на третьому Бразилія (19,2 млн).

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019епідемія


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