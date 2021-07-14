В России зарегистрировали рекордное количество смертей от COVID

В России число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее – это новый максимум с начала пандемии.

Источник: ТАСС

Детали: Всего в РФ от новой инфекции умерли 145 278 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной болезнью, условная летальность осталась на уровне 2,48% (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 827, до 5 857 002. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 269, до 5 257 483. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,8% от общего числа заразившихся.

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Московской области (2 469) и в Санкт-Петербурге (1 942 ). В Санкт-Петербурге больше всего летальных случаев (102) и выздоровлений (1 896).

В настоящее время в России продолжает лечение 454 241 человек.

Россия снова занимает 4-е место по общему числу случаев заражения коронавирусом (на 13 июля – 5,833 млн заболевших). Первое место в рейтинге занимают США (33,9 млн), на втором находится Индия (30,9 млн), на третьем Бразилия (19,2 млн).