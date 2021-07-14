Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России зарегистрировали рекордное количество смертей от COVID

Среда, 14 июля 2021, 12:32
ТАСС

В России число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее – это новый максимум с начала пандемии. 

Источник: ТАСС 

Детали: Всего в РФ от новой инфекции умерли 145 278 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной болезнью, условная летальность осталась на уровне 2,48% (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 827, до 5 857 002. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 269, до 5 257 483. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,8% от общего числа заразившихся.

Больше всего случаев заболевания было выявлено в Московской области (2 469) и в Санкт-Петербурге (1 942 ). В Санкт-Петербурге больше всего летальных случаев (102) и выздоровлений (1 896).

В настоящее время в России продолжает лечение 454 241 человек.

Россия снова занимает 4-е место по общему числу случаев заражения коронавирусом (на 13 июля – 5,833 млн заболевших). Первое место в рейтинге занимают США (33,9 млн), на втором находится Индия (30,9 млн), на третьем Бразилия (19,2 млн).

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019эпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Комитет рекомендует Раде принять законопроект о большом гербе

Все новости...
Росcия
СБУ открыла более 23 тысяч дел относительно военной агрессии РФ – Баканов
Путин уверяет, что РФ полностью выполнит контракт на транзит газа через Украину
Российским атлетам разослали инструкции с ответами на вопрос "чей Крым?"
Последние новости
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
00:18
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
23:44
фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат
23:10
фото, видеоГуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
22:40
Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий
22:19
Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров
21:52
Новости экономики: свободные путешествия в ЕС, электронное резидентство для "айтишников"
21:39
Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев
Все новости...