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Правоохоронці розслідуватимуть окремо злочини в умовах збройного конфлікту

Середа, 14 липня 2021, 12:45

Служба безпеки та Нацполіція вирішили створити окремий підрозділ для злочинів в умовах збройного конфлікту.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: На нараді керівники правоохоронних органів підписали постанову і для злочинів в умовах збройного конфлікту створять окремий підрозділ.

Такі структурні одиниці будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Нацполіції, а також їхніх регіональних та територіальних органів в Донецькій та Луганській областях.

Ці підрозділи працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора та відповідними управліннями прокуратур у Донецькій та Луганській областях.

Питання щодо утворення цих підрозділів мають бути вирішені до кінця літа.

Надалі у ці підрозділи мають передати матеріали кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Повідомляється, що наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокуроравійнаДонбас


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