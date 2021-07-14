Силовики будут расследовать преступления в условиях вооруженного конфликта отдельно

Служба безопасности и Нацполиция решили создать отдельное подразделение для расследования преступлений в условиях вооруженного конфликта.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: На совещании руководители правоохранительных органов подписали постановление и для преступлений в условиях вооруженного конфликта создадут отдельное подразделение.

Такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Эти подразделения будут работать с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора и соответствующими управлениями прокуратуры в Донецкой и Луганской областях.

Вопрос о создании этих подразделений должен быть решен до конца лета.

В дальнейшем в эти подразделения должны передать материалы уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Сообщается, что сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта направлены в суд. Около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны.