Суд виправдав колишнього слідчого ГПУ, який привласнював талони на бензин
Вищий антикорупційний суд 14 липня виправдав колишнього слідчого генпрокуратури, якого звинувачували у привласненні скретч-карток на бензин.
Джерело: пресслужба САП
Деталі: САП повідомляє, що оскаржить в апеляційний палаті ВАКС виправдувальний вирок колишньому слідчому ГПУ, коли отримає повний текст рішення.
Колишнього слідчого підозрювали в отриманні неправомірної вигоди за ч.2 ст.191 ККУ.
Відзначається, що він заволодів скретч-картками на бензин під час проведення 29 липня 2016 року обшуку у домоволодінні голови Свидівоцької сільської ради Черкаського району, на той час підозрюваної в отриманні неправомірної вигоди.
Йдеться про колишнього старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Олексія Алфімова.
Нагадаємо:
- У вересні 2016-го детективи НАБУ затримали слідчого ГПУ за підозрою у заволодінні талонами на пальне.
- Детективи стверджували, що слідчий ГПУ привласнив талони при обшуку у розслідуванні справи про отримання 5 млн хабара головою сільради у Черкаській області. У подальшому слідчий неодноразово використовував талони для заправлення особистого автомобіля, а також автомобіля своєї дружини.
- У Генпрокуратурі Алфімов був старшим слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.