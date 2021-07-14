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Суд виправдав колишнього слідчого ГПУ, який привласнював талони на бензин

Середа, 14 липня 2021, 14:14
Суд виправдав колишнього слідчого ГПУ, який привласнював талони на бензин

Вищий антикорупційний суд 14 липня виправдав колишнього слідчого генпрокуратури, якого звинувачували у привласненні скретч-карток на бензин.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: САП повідомляє, що оскаржить в апеляційний палаті ВАКС виправдувальний вирок колишньому слідчому ГПУ, коли отримає повний текст рішення.

Колишнього слідчого підозрювали в отриманні неправомірної вигоди за ч.2 ст.191 ККУ.

Відзначається, що він заволодів скретч-картками на бензин під час проведення 29 липня 2016 року обшуку у домоволодінні голови Свидівоцької сільської ради Черкаського району, на той час підозрюваної в отриманні неправомірної вигоди.

Йдеться про колишнього старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Олексія Алфімова.

Нагадаємо: 

  • У вересні 2016-го детективи НАБУ затримали слідчого ГПУ за підозрою у заволодінні талонами на пальне.
  • Детективи стверджували, що слідчий ГПУ привласнив талони при обшуку у  розслідуванні справи про отримання 5 млн хабара головою сільради у Черкаській області. У подальшому слідчий неодноразово використовував талони для заправлення особистого автомобіля, а також автомобіля своєї дружини.
  • У Генпрокуратурі Алфімов був старшим слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Українська правда

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Теми: бензинОфіс генпрокурора
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