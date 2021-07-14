Суд оправдал бывшего следователя ГПУ, который присваивал талоны на бензин
Высший антикоррупционный суд 14 июля оправдал бывшего следователя Генпрокуратуры, которого обвиняли в присвоении скретч-карт на бензин.
Источник: пресс-служба САП
Детали: САП сообщает, что обжалует в апелляционной палате ВАКС оправдательный приговор бывшему следователю ГПУ, когда получит полный текст решения.
Бывшего следователя подозревали в получении неправомерной выгоды по ч.2 ст.191 УК.
Отмечается, что он завладел скретч-картами на бензин во время проведения 29 июля 2016 года обыска в домовладении главы Свидовского сельского совета Черкасского района, которую в то время подозревали в получении неправомерной выгоды.
Речь идет о бывшем старшем следователе по особо важным делам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Алексее Алфимовом.
Напомним:
- В сентябре 2016-го детективы НАБУ задержали следователя ГПУ по подозрению в завладении талонами на топливо.
- Детективы утверждали, что следователь ГПУ присвоил талоны при обыске в расследовании дела о получении 5 млн взятки председателем сельсовета в Черкасской области. В дальнейшем следователь неоднократно использовал талоны для заправки личного автомобиля, а также автомобиля своей жены.
- В Генпрокуратуре Алфимов был старшим следователем по особо важным делам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.