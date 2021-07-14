Суд оправдал бывшего следователя ГПУ, который присваивал талоны на бензин

Высший антикоррупционный суд 14 июля оправдал бывшего следователя Генпрокуратуры, которого обвиняли в присвоении скретч-карт на бензин.

Источник: пресс-служба САП

Детали: САП сообщает, что обжалует в апелляционной палате ВАКС оправдательный приговор бывшему следователю ГПУ, когда получит полный текст решения.

Бывшего следователя подозревали в получении неправомерной выгоды по ч.2 ст.191 УК.

Отмечается, что он завладел скретч-картами на бензин во время проведения 29 июля 2016 года обыска в домовладении главы Свидовского сельского совета Черкасского района, которую в то время подозревали в получении неправомерной выгоды.

Речь идет о бывшем старшем следователе по особо важным делам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Алексее Алфимовом.

Напомним: