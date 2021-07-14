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У Києві 165 нових хворих на COVID, одна людина померла

Середа, 14 липня 2021, 14:28
У Києві 165 нових хворих на COVID, одна людина померла
Фото КМДА

За добу 13 липня у столиці зареєстрували 165 нових випадків коронавірусу, одна людина померла.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "165 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Одужали минулої доби 152 людини".

Деталі: Серед нових хворих 94 жінки віком від 18 до 76 років, 61 чоловік віком від 21 до 76 років, 4 дівчинки від 13 до 17 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років. 16 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (47), у Солом‘янському (36) та у Святошинському (23) районах.  

Загалом з початку пандемії у столиці вже 216 034 підтверджених випадки коронавірусу, 5 209 хворих померли. Подолали вірус 206 946 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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