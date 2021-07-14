В Киеве 165 новых больных COVID, один человек умер

За сутки 13 июля в столице зарегистрировали 165 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "165 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека".

Детали: Среди новых больных 94 женщины в возрасте от 18 до 76 лет, 61 мужчина в возрасте от 21 до 76 лет, 4 девочки от 13 до 17 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет. 16 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (47), в Соломенском (36) и в Святошинском (23) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 216 034 подтвержденных случая коронавируса, 5 209 заболевших умерли. Преодолели вирус 206 946 жителей столицы.

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