Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве 165 новых больных COVID, один человек умер

Среда, 14 июля 2021, 14:28
Фото КГГА

За сутки 13 июля в столице зарегистрировали 165 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "165 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека".

Детали: Среди новых больных 94 женщины в возрасте от 18 до 76 лет, 61 мужчина в возрасте от 21 до 76 лет, 4 девочки от 13 до 17 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет. 16 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (47), в Соломенском (36) и в Святошинском (23) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 216 034 подтвержденных случая коронавируса, 5 209 заболевших умерли. Преодолели вирус 206 946 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Все новости...
Киев
Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", там будет дежурить полиция
В Киеве новых больных COVID столько же сколько и выздоровлений
У Кличко говорят, что застройщик противоправно сносит фасад "Цветов Украины". Пойдут в суд
Последние новости
03:50
Еврокомиссия представила план борьбы с климатическими изменениями
03:08
Штаты осудили преследования правозащитников в Беларуси
02:31
В Грузии ослеп на один глаз оператор, избитый во время акции против ЛГБТ-марша
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
00:18
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
23:44
фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат
23:10
фото, видеоГуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
22:40
Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий
Все новости...