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Фейкова міськрада в Енергодарі не пройшла: СБУ завадила 

Середа, 14 липня 2021, 14:56
Фейкова міськрада в Енергодарі не пройшла: СБУ завадила 

Служба безпеки України заявляє, що запобігла спробам дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні через створення самопроголошеної "Енергодарської міської ради". 

Джерело: СБУ

Деталі: За даними СБУ, мешканець Запорізької області і його спільники планували створити фейкове утворення на Запоріжжі, а в його складі – власні "суди" та "силовий блок".

Для легітимізації своїх "повноважень" вони провели підпільні збори і обрали так званих "міського голову" і "депутатів" самопроголошеного органу місцевого самоврядування.

Для залучення "однодумців" до своїх лав зловмисники обіцяли громадянам "посади", звільнення від сплати податків, реєстрації майна, а також непідсудність органам судової влади України.

 

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників: установчі "документи" фейкових утворень; протоколи зібрань "активістів"; комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Вилучені матеріали направлено на експертизу.

 

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

Викрили правопорушення спільно співробітники Управління СБУ в Запорізькій області та слідчі Національної поліції. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗапоріжжя
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