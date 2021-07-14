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Фейковый горсовет в Энергодаре не прошел: СБУ помешала

Среда, 14 июля 2021, 14:56
Фейковый горсовет в Энергодаре не прошел: СБУ помешала

Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем создания самопровозглашенного "Энергодарского городского совета".

Источник: СБУ

Детали: По данным СБУ, житель Запорожской области и его сообщники планировали создать фейковое образование в Запорожье, а в его составе – собственные "суды" и "силовой блок".

Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольное собрание и выбрали так называемых "мэра" и "депутатов" самопровозглашенного органа местного самоуправления.

Для привлечения "единомышленников" в свои ряды злоумышленники обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

 

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников: учредительные "документы" фейковых образований; протоколы собраний "активистов"; компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

 

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

Разоблачили правонарушения совместно сотрудники Управления СБУ в Запорожской области и следователи Национальной полиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУЗапорожье
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