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Синоптик повідомила, коли почне спадати "пік спеки"

Середа, 14 липня 2021, 15:02
Синоптик повідомила, коли почне спадати пік спеки

У четвер в Україні прогнозують до 35 градусів тепла, а спека послабиться з 20 липня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30+35 градусів.

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня.

Спочатку градуси сповзуть вниз на заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться.

Найстійкішими виявляться схід та південна частина України, де спека потриває найдовше".

 

Деталі: Дощів в Україні у четвер не прогнозують. Буде сухо та спекотно.

Водночас, в Карпатах й на крайньому заході є ймовірність локальних грозових злив. Також маленький острівець вологи утвориться в окремих районах Сумщини.

У Києві 15-го липня очікується суха гаряча погода, максимально +32+34, місцями до +35 градусів.

Найближчий дощ у столиці пройде в суботу ввечері, 17-го липня - місцями на півночі (включно з Києвом), зачепить трохи захід та частину центру.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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