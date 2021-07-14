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Синоптик сообщила, когда начнет спадать "пик жары"

Среда, 14 июля 2021, 15:02

В четверг в Украине прогнозируют до 35 градусов тепла, а жара ослабеет с 20 июля.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит у нас +30+35 градусов.

Жара начнет постепенно ослабевать после ближайшего вторника, с 20-го июля.

Сначала градусы сползут вниз на западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится.

Устойчивыми окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше".

 

Детали: Дождей в Украине в четверг не прогнозируют. Будет сухо и жарко.

В то же время, в Карпатах и ​​на крайнем западе есть вероятность локальных грозовых ливней. Также маленький островок влаги образуется в отдельных районах Сумщины.

В Киеве 15-го июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32+34, местами до +35 градусов.

Ближайший дождь в столице пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного запад и часть центра.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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