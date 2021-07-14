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Російських регбісток ізолювали в Японії, бо знайшли коронавірус у масажиста

Середа, 14 липня 2021, 15:06

Жіночу збірну Росії з регбі-7 ізолювали в Японії на два дні через інфікування коронавирусом масажиста команди.

Джерело: російське агентсво "РИА Новости", яке цитує генерального менеджера команди Олексія Грамотнєва

Пряма мова: "Коронавірус виявили у масажиста команди. Його відвезли в госпіталь, команда ізольована на два дні.

Найближчі два дні вся команда буде проходити щоденні тести. Якщо вони буду негативними, то команду випустять".

Деталі: Жіноча збірна РФ з регбі знаходиться в місті Мунаката в префектурі Фукуока.

Олімпіада в Токіо була перенесена на рік через коронавирус і пройде з 23 липня по 8 серпня.

Передісторія:

  • 7 липня виконком Національного олімпійського комітету України затвердив склад Олімпійської збірної України для участі в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо.

Теми: коронавірусРосія


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