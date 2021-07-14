Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российских регбисток изолировали в Японии: нашли коронавирус у массажиста

Среда, 14 июля 2021, 15:06

Женскую сборную России по регби-7 изолировали в Японии на два дня из-за инфицирования коронавирусом массажиста команды.

Источник: российское агентсво "РИА Новости", которое цитирует генерального менеджера команды Алексея Грамотнева

Прямая речь: "Коронавирус обнаружили у массажиста команды. Его отвезли в госпиталь, команда изолирована на два дня.

Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они буду негативными, то команду выпустят".

Детали: Женская сборная РФ по регби находится в городе Мунаката в префектуре Фукуока. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа.

Предыстория:

  • 7 июля исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

Темы: коронавирусРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном

фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат

Олимпиада в Токио: из-за COVID изменили правила награждения призеров

Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Новости 14 июля: отмена указа Зеленского, закон о языке теперь конституционный

Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Все новости...
коронавирус
В Киеве 165 новых больных COVID, один человек умер
Очередная вспышка COVID-19 в Украине ожидается летом – эксперты KSE
В России зарегистрировали рекордное количество смертей от COVID
Последние новости
03:50
Еврокомиссия представила план борьбы с климатическими изменениями
03:08
Штаты осудили преследования правозащитников в Беларуси
02:31
В Грузии ослеп на один глаз оператор, избитый во время акции против ЛГБТ-марша
01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
01:25
Британия зафиксировала новый максимум заражений коронавирусом с января
00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации
00:18
"Талибан" поднял флаг над пограничным пунктом между Афганистаном и Пакистаном
23:44
фотоВенедиктова вызвала Тупицкого в ОГП, чтобы вручить подозрение – адвокат
23:10
фото, видеоГуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
22:40
Латвия планирует обязательную вакцинацию для ряда профессий
Все новости...