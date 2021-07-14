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Российских регбисток изолировали в Японии: нашли коронавирус у массажиста

Среда, 14 июля 2021, 15:06
Российских регбисток изолировали в Японии: нашли коронавирус у массажиста

Женскую сборную России по регби-7 изолировали в Японии на два дня из-за инфицирования коронавирусом массажиста команды.

Источник: российское агентсво "РИА Новости", которое цитирует генерального менеджера команды Алексея Грамотнева

Прямая речь: "Коронавирус обнаружили у массажиста команды. Его отвезли в госпиталь, команда изолирована на два дня.

Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они буду негативными, то команду выпустят".

Детали: Женская сборная РФ по регби находится в городе Мунаката в префектуре Фукуока. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа.

Предыстория:

  • 7 июля исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcия
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