Российских регбисток изолировали в Японии: нашли коронавирус у массажиста

Женскую сборную России по регби-7 изолировали в Японии на два дня из-за инфицирования коронавирусом массажиста команды.

Источник: российское агентсво "РИА Новости", которое цитирует генерального менеджера команды Алексея Грамотнева

Прямая речь: "Коронавирус обнаружили у массажиста команды. Его отвезли в госпиталь, команда изолирована на два дня.

Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они буду негативными, то команду выпустят".

Детали: Женская сборная РФ по регби находится в городе Мунаката в префектуре Фукуока. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа.

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