Российских регбисток изолировали в Японии: нашли коронавирус у массажиста
Среда, 14 июля 2021, 15:06
Женскую сборную России по регби-7 изолировали в Японии на два дня из-за инфицирования коронавирусом массажиста команды.
Источник: российское агентсво "РИА Новости", которое цитирует генерального менеджера команды Алексея Грамотнева
Прямая речь: "Коронавирус обнаружили у массажиста команды. Его отвезли в госпиталь, команда изолирована на два дня.
Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они буду негативными, то команду выпустят".
Детали: Женская сборная РФ по регби находится в городе Мунаката в префектуре Фукуока. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа.
Предыстория:
- 7 июля исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.