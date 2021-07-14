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Польща купить у США 250 танків на $6 млрд для зміцнення своєї обороноздатності

Середа, 14 липня 2021, 15:32

Польща купить 250 американських танків в рамках угоди на суму близько 6 мільярдів доларів.

Про це на пресконференції в середу оголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Звичайно, це відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в плані міжнародної безпеки", - сказав Блащак.

"Наше завдання - стримати потенційного агресора. Ми всі знаємо, де знаходиться цей агресор", - додав він.

Блащак розповів, що Польща витратить 23,3 мільярда злотих (6 мільярдів доларів) на танки Abrams і супутній пакет матеріально-технічного забезпечення та навчання, а також на модернізацію інфраструктури і закупівлю боєприпасів.

У травні Польща оголосила, що купить у Туреччини 24 озброєних безпілотники, ставши першим членом НАТО, що купує турецькі безпілотні літальні апарати.

Як багато інших країнах Східної Європи, Польща стурбована посиленою напористістю Росії з моменту анексії українського Криму в 2014 році.

Теми: ПольщазброяСША


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