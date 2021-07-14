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Польша купит у США 250 танков на $6 млрд для укрепления своей обороноспособности

Среда, 14 июля 2021, 15:32
Польша купит у США 250 танков на $6 млрд для укрепления своей обороноспособности

Польша купит 250 американских танков в рамках сделки на сумму около 6 млрд долларов.

Об этом на пресс-конференции в среду объявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности", - сказал Блащак.

"Наша задача - сдержать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор", - добавил он.

Блащак рассказал, что Польша потратит 23,3 миллиарда злотых (6 млрд долларов) на танки Abrams и сопутствующий пакет материально-технического обеспечения и обучения, а также на модернизацию инфраструктуры и закупку боеприпасов.

В мае Польша объявила, что купит у Турции 24 вооруженных беспилотника, став первым членом НАТО, который покупает турецкие беспилотные летательные аппараты.

Как много других странах Восточной Европы, Польша обеспокоена усиленной напористостью России с момента аннексии украинского Крыма в 2014 году.

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Темы: ПольшаоружиеСША
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