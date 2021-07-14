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"Нічні вовки" Путіна їдуть "розважати" окупований Донецьк

Середа, 14 липня 2021, 15:55

Президент російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдастанов на прізвисько Хірург заявив, що в цьому році байкери збираються влаштувати байк-шоу в окупованому Донецьку.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Нами прийнято рішення про перенесення місця проведення байк-шоу з Севастополя до Донецька. Зараз, враховуючи епідеміологічну ситуацію і рекомендації влади Севастополя, інше рішення неможливе. У Донецьку байк-шоу пройде вперше...

Для нас скасування байк-шоу в Севастополі стало сумною новиною, так як багато часу, багато зусиль і натхнення було витрачено на підготовку...

Зараз ми оголосили перенесення заходу туди, де воно найбільш необхідне, очікувано і де є можливість його проведення".

Деталі: За його словами, байк-шоу пройде в Донецьку 11 вересня і "буде приурочене Дню визволення міста".

Хірург заявив, що вони вже досягли відповідних домовленостей з ватажком ОРДО.

За його словами, байк-шоу в окупованому Севастополі пройде 6-7 серпня 2022 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонецькПутінРосія
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