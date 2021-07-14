"Ночные волки" Путина едут "развлекать" оккупированный Донецк

Президент российского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов по кличке Хирург заявил, что в этом году байкеры собираются устроить байк-шоу в оккупированном Донецке.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые…

Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью, так как много времени, много усилий и вдохновения было потрачено на подготовку…

Сейчас мы объявили перенос мероприятия туда, где оно наиболее необходимо, ожидаемо и где есть возможность его проведения".

Детали: По его словам, байк-шоу пройдет в Донецке 11 сентября и "будет приурочено ко Дню освобождения города".

Хирург заявил, что они уже достигли соответствующих договоренностей с главарем ОРДО.

По его словам, байк-шоу в оккупированном Севастополе пройдет 6-7 августа 2022 года.