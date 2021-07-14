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До кінця літа дельта-варіант складатиме 90% всіх випадків зараження в ЄС – оцінка

Середа, 14 липня 2021, 16:56
До кінця літа дельта-варіант складатиме 90% всіх випадків зараження в ЄС – оцінка

До кінця серпня на дельта-варіант коронавірусу припадатиме 90% випадків інфікування, що циркулюють в Європейському союзі. 

Такою є оприлюднена у середу оцінка Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), повідомляє "Європейська правда".

"За оцінками ECDC, до кінця серпня варіант дельта представлятиме 90% усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2, що циркулюють в ЄС", - йдеться у повідомленні органу. 

"Це робить важливим для країн прискорити програми вакцинації, включаючи доставку других доз, де це рекомендовано", - додається у заяві.

В ECDC підкреслили, що дельта-варіант швидко поширюється в Європі і може серйозно ускладнити зусилля по боротьбі з пандемією. 

"Наявні дані свідчать про те, що він на 40-60% більше трансмісивний, ніж більш ранній варіант альфа, який став першим серйозним варіантом, що викликав занепокоєння в ЄС. Крім того, варіант дельта може бути пов'язаний з більш високим ризиком госпіталізації", - наголосили в європейському органі.

Як повідомлялося, у районі Лісабона та популярного туристичного південного регіону Алгарве всі випадки коронавірусу припадають на більш заразний дельта-варіант. 

У ​​Франції частка штаму коронавірусу дельта перевищила 50% серед усіх заражень.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄС
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